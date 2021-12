ONLINE: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes (Fortuna liga)

Úvodné zostavy: MŠK Žilina: Belko – Rusnák, Kopas, Minárik (C), B. Anang – Gono, Fazlagić, Slebodník – Kaprálik, Iľko, Jánošík. Náhradníci: Petráš – Javorček, Leitner, Myslovič, Paur, Jambor, Ďuriš, Goljan, Sluka. Trenér: Peter Černák ŠK Slovan Bratislava: Šulla – Hrnčár, Kashia, Abena, Zmrhal – Agbo, Dražić, Kankava – Green, Mráz, Weiss (C). Náhradníci: Chovan, Ružinský – Božikov, Vojtko, De Marco, Mustafič, Da Silva, Čavrić, Henty. Trenér: Vladimír Weiss st. Rozhodca: Ziemba – Poláček, Bednár.

