Zbierku medailí má kompletnú. Hallová sa stala majsterkou sveta v sedemboji

MS v atletike 2025
sedemboj - ženy:
1.
Anna Hallová
USA
6888 b
2.
Kate O'Connorová
Írsko
6714 b
3.
Katarina Johnsonová-Thompsonová
V. Británia
6581 b
3.
Taliyah Brooksová
USA
6581 b
TOKIO. Američanka Anna Hallová získala titul majsterky sveta v sedemboji. Na šampionáte v Tokiu zaznamenala výkon 6888 bodov a skompletizovala tak medailovú postupku.
Pred dvoma rokmi na MS v Budapešti získala striebro, v Eugene 2022 bronz.
Striebro patrí Írke Kate O'Connorovej so ziskom 6714, na bronzový stupeň vystúpili spoločne Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová a Američanka Taliyah Brooksová.
Obe sedembojárky nazbierali po 6581 bodov. Preteky nevyšli trojnásobnej olympijskej šampiónke Nafissatou Thiamovej.
Belgičanka avizovala útok na európsky rekord Švédky Caroliny Klüftovej 7032 bodov, no nič nešlo podľa jej predstáv. Zo súťaže odstúpila po piatej disciplíne, keď v diaľke skočila 599 cm a klesla na 8. priečku.