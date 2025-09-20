Zbierku medailí má kompletnú. Hallová sa stala majsterkou sveta v sedemboji

TASR|20. sep 2025 o 15:11
Na bronzový stupeň vystúpili dve atlétky.

MS v atletike 2025

sedemboj - ženy:

1.

Anna Hallová

USA

6888 b

2.

Kate O'Connorová

Írsko

6714 b

3.

Katarina Johnsonová-Thompsonová

V. Británia

6581 b

3.

Taliyah Brooksová

USA

6581 b

TOKIO. Američanka Anna Hallová získala titul majsterky sveta v sedemboji. Na šampionáte v Tokiu zaznamenala výkon 6888 bodov a skompletizovala tak medailovú postupku.

Pred dvoma rokmi na MS v Budapešti získala striebro, v Eugene 2022 bronz.

Striebro patrí Írke Kate O'Connorovej so ziskom 6714, na bronzový stupeň vystúpili spoločne Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová a Američanka Taliyah Brooksová.

Obe sedembojárky nazbierali po 6581 bodov. Preteky nevyšli trojnásobnej olympijskej šampiónke Nafissatou Thiamovej.

Belgičanka avizovala útok na európsky rekord Švédky Caroliny Klüftovej 7032 bodov, no nič nešlo podľa jej predstáv. Zo súťaže odstúpila po piatej disciplíne, keď v diaľke skočila 599 cm a klesla na 8. priečku.

Atletika

