Dukla dostala dvakrát gól z penalty, Michalovce vyhrali prvý zápas sezóny

Fortuna liga 2022/2023 - 1. kolo

Správu aktualizujeme.

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zdolali v otváracom zápase nového ročníka Fortuna ligy nováčika Duklu Banská Bystrica 2:0.



Oba góly pritom padli z penalty, najprv sa v 54. minúte presadil Matúš Marcin strelou do stredu bránky, v 88. minúte uzavrel skóre stretnutia striedajúci kapitán Igor Žofčák.



Domáci boli aktívnejším a futbalovejším tímom, Duklu viackrát zachránil brankár Hruška. Niekoľko skvelých momentov predviedol Polievka, no bez väčšieho efektu. Postaral sa o jedinú strelu do priestoru brány Michaloviec, raz trafil žrď.



Aj vďaka tomu odchádzali domov šťastnejší domáci fanúšikovia, v úvodom stretnutí 1. kola prišlo na tribúny 1168 divákov.