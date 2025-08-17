Slovensko získalo na Svetových hrách poltucet medailí. Podujatiu však dominovala jedna krajina

ČCHENG-TU. Slovensko skončilo v medailovej bilancii krajín na Svetových hrách 2025 v čínskom Čcheng-tu na 39. mieste.
Slováci získali celkovo šesť cenných kovov - jedno zlato, dve striebra a tri bronzy.
O jediný najcennejší kov sa postarala lukostrelkyňa Denisa Baránková, ktorá ovládla disciplínu terénnej lukostreľby.
Strieborné medaily si z Číny odniesli kickboxerka Lucia Cmarová a Tereza Šmelíková, ktorá uspela v orientačnom behu na strednej trati.
Obhajoba zlata nevyšla Monike Chochlíkovej, ktorá však po prehre v semifinále získala bronzovú medailu.
V záverečný deň získali dve bronzové medaily slovenskí motosurfisti. Marek Škamla so Sárou Žuborovou získali jednu v Pohári národov, druhú pridala vo finále ženskej súťaže Emma Strculová.
Najúspešnejšou krajinou na podujatí bola domáca Čína, ktorá získala 64 medailí - 36 zlatých, 17 strieborných a 11 bronzových.
Druhou najúspešnejšou krajinou bolo Nemecko (17 zlatých, 14 strieborných a 14 bronzových) a do TOP 3 sa dostala aj Ukrajina (16 zlatých, 14 strieborných a 14 bronzových).