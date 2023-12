Bola to facka. Takto to ďalej nepôjde, hovoria skormútení Česi

Lenže slovenský tím dokázal zápas nielen otočiť, ale premeniť na veľké víťazstvo. Ešte v druhej tretine zlepšeným výkonom Slováci otočili na 2:1 a v poslednej tretine súpera rozstrieľali. Gól dali prakticky z každej hernej situácie. Chýbal iba gól zo samostatného nájazdu.

Český tím pôsobil bezradne. „Obrana zaspala v krátkej chvíli. Zrazu je zo zápasu, v ktorom bol len rozdiel jedného gólu, štvorgólový rozdiel. Je cítiť zmar. Hráči už nie sú schopní nič vymyslieť,“ reagoval spolukomentátor Českej televízie Milan Antoš.

Bola to facka, vraví kapitán Najhoršie pre Čechov vyznela posledná tretina, v ktorej inkasovali 4 góly. Z nich tri v priebehu štyroch minút. Česi sú pritom obhajcovia strieborných medailí. V mužstve je šesť hráčov z uplynulých MS. "Bola to facka, dobrý budíček," hovoril so sklamaním v hlase kapitán Jíři Kulich. "Nehrali sme vôbec dobre. Musíme to hodiť za hlavu, už to nevrátime."

Najlepší strelec zámorskej AHL videl veľkú slabinu v oslabeniach, ktoré vyčerpali silu z tímu. Česi sa počas duelu nechali vylúčiť až osemkrát, dvakrát boli potrestaní. Navyše, raz dostali Slováci možnosť trestného strieľania, ktoré ale Peter Repčík nevyužil. "Povedali sme si, že takto to ďalej nepôjde," hovoril o slovách v šatni po zápase strelec jedného z dvoch gólov Matyáš Šapovaliv. "Spôsob akým tento tím vstúpil do tohto šampionátu po striebornom opojení je veľká rana. S ohľadom na silu súpera to nie je prekvapenie, ale spôsob, akým český tím prehral, nie je dobrým signálom do ďalšieho priebehu turnaja,“ opisoval prehru komentátor Českej televízie Robert Záruba.

Slováci boli lepší vo všetkých ohľadoch, hovorí útočník Český tréner Patrik Augusta po zápase nebol až taký skleslý, hoci vstup do šampionátu si predstavoval inak. Podľa neho to bol dobrý budíček pred ďalšími zápasmi šampionátu. "Aj ja by som rád vedel, čo sa stalo po prvej tretine. Prestali sme hrať," reagoval pre Českú televíziu Augusta. "Veľmi zle sa to hodnotí. Strácali sme puky, prestali sme hrať, mali sme zlý vstup do druhej tretiny, a potom sa nám zosypala hra. Začali sme hrať ľahkovážne. Akoby sme si mysleli, že to pôjde samo. Súper hral presilovky, a tým sa dostal na koňa. Za mňa to bol snáď dobrý budíček, pretože zápasy budú len náročnejšie," dodal Augusta. Najmä v poslednej tretine bol medzi obomi mužstvami veľmi veľký rozdiel. Český tím pôsobil bezradne. V obrane nedokázal Slovákov vôbec zastaviť a každý útok bol blízko ku gólu.

"Musíme sa všetci zamyslieť. Prehrali sme si to na ľade, súper bol jasne lepší vo všetkých ohľadoch," hovoril útočník Šapovaliv. "Musíme sa z toho poučiť. Turnaj ide ďalej, musíme vo všetkých ohľadoch pridať." Navyše Česi prišli o obrancu Adama Jiříčka, ktorý si poranil koleno v druhej tretine. Pri súboji pri mantineli mu priľahol nohu Juraj Pekarčík. Jiříček sa ešte pokúšal hrať, ale po jednom ľahkom súboji ostal ležať na ľade a zápas nedohral. Jeho strata bola pre český tím citeľná, v obrane bol jediný pravák. Spúšťačom prehry bolo, že Slováci boli aktívnejší Bývalý hráč a odborník Českej televízie David Pospíšil vraví, že prehra sa zrodila v druhej tretine. V závere už Česi nedokázali prehru zvrátiť. „Nezachytili sme úvod, začali sa sypať oslabenia a celkom sme vypadli z hry. Súper môže byť lepší herne, ale nesmie vás prekorčuľovať. To bol spúšťač všetkého,“ opisoval Pospíšil.

„Prehra už nebola o tom, že by sa hráči odovzdali. Oni to chceli otočiť. Lenže keď prehrávate, robíte veci, ktoré by ste za iných okolností vyhodnotili inak. Potom už ide všetko proti vám. Keď mali Slováci šance, mali sme pritvrdiť, držať si miesto, hrať dôraznejšie. Keď sa to proti vám rozbehne, už to nejde zastaviť. Rozdiel je potom už v hlave. Keď dá niekto gól, je z vás Maradona. Naopak keď inkasujete, ste len priemerný,“ doplnil. Za posledných 12 rokov odohrali na MS do 20 rokov Slovensko s Českom šesť zápasov a častejšie boli úspešní práve hokejisti Česka, Slováci si v utorok vybojovali len druhé víťazstvo za toto obdobie. Výhra Slovákov nad Českom 6:2 je najvyššia v histórii MS tejto vekovej kategórie. O úvodnom zápase šampionátu píšu aj české weby. "Súboj o dôležité body jednoznačne ovládli Slováci," znelo na hokej.cz. "Nečakaná demolácia," písal web idnes.cz, ktorý označil výkon Čechov ako bezkrvný. "Nedisciplína, neistota i obrovské chyby v defenzíve vyniesli v derby výrazne lepšie hrajúcemu súperovi jasné víťazstvo pomerom 6:2."

