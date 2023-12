Mladí Slováci začali šampionát fantasticky, v úvodnom zápase zdemolovali Česko

MS v hokeji U20 2024

GÖTEBORG. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v úvodnom zápase skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2024 s rovesníkmi z Česka 6:2.

Duel sa hral v aréne Frölundaborg s kapacitou okolo 6-tisíc miest.

Do zápasu vstúpili lepšie hráči Česka, ktorí sa presadili už po 61 sekundách po peknej kombinácii Melovského, Bechera a Rymon. Práve posledný menovaný trafil puk z prvej a Gajanovi v bráne nedal šancu.

"Mali sme najlepší štart do zápasu. Dostali sme sa do prečíslenia, pred bránkou som videl Rymona, poslal som mu prihrávku a on to krásne premenil," hovoril pre ČT Sport Ondřej Becher. "Lepší začiatok do zápasu sme si nemohli ani priať. Ja som ani neuvažoval, že by som strieľal na bránku, videl som Rymona a chcel som mu prihrať."