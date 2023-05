Zomrel olympijský víťaz a tiež dvojnásobný športovec roka v Československu

BRATISLAVA. Zápasnícky šport zasiahla smutná správa. Po dlhej a zákernej chorobe zomrel olympijský šampión z Mníchova 1972 a dvojnásobný majster sveta v zápasení Vítězslav Mácha.

„Vedeli sme o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave, no pevne sme dúfali v jeho zlepšenie. To sa však nestalo a odišiel do športového neba.

Bol vzor, ​​ku ktorému sa všetci zápasníci chcú priblížiť. Odišla legenda, ktorá v našich srdciach bude žiť navždy,“ uviedol šéf českého zápasenia Robert Mazouch.

V roku 1974 v Katoviciach sa Mácha stal majstrom sveta a svoj úspech zopakoval o tri roky neskôr v Göteborgu. Na ME dosiahol na najvyššiu priečku v roku 1977, v rokoch 1973 a 1974 skončil na druhom a v rokoch 1972 a 1975 na treťom mieste.