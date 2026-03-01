Slovenský zápasník patrí k svetovej špičke. Salkazanov ovládol prestížne podujatie

Slovenský zápasník vo voľnom štýle Tajmuraz Salkazanov zaznamenal ďalší výrazný úspech na medzinárodnej scéne.
Na prestížnom podujatí organizovanom ligou RAF v USA predviedol dominantný výkon, ktorým potvrdil, že patrí k svetovej špičke.
Na turnaji v Arizone zdolal dvojnásobného juniorského majstra sveta Keegana O’Toole jednoznačne 9:0.
VIDEO: Salkazanov vyhral prestížne podujatie v USA
Duel mal od úvodných sekúnd plne pod kontrolou a vďaka výbornej taktike nedal súperovi prakticky žiadnu šancu na úspech.
Pre Salkazanova ide už o druhé víťazstvo v rade v americkej lige, čo ešte viac posilňuje jeho reputáciu na globálnej úrovni.