Slovenský zápasník patrí k svetovej špičke. Salkazanov ovládol prestížne podujatie

Tajmuraz Salkazanov
Tajmuraz Salkazanov (Zdroj: RAF)
Sportnet|1. mar 2026 o 12:32
ShareTweet0

Zdolal dvojnásobného juniorského majstra.

Slovenský zápasník vo voľnom štýle Tajmuraz Salkazanov zaznamenal ďalší výrazný úspech na medzinárodnej scéne.

Na prestížnom podujatí organizovanom ligou RAF v USA predviedol dominantný výkon, ktorým potvrdil, že patrí k svetovej špičke.

Na turnaji v Arizone zdolal dvojnásobného juniorského majstra sveta Keegana O’Toole jednoznačne 9:0.

VIDEO: Salkazanov vyhral prestížne podujatie v USA

Duel mal od úvodných sekúnd plne pod kontrolou a vďaka výbornej taktike nedal súperovi prakticky žiadnu šancu na úspech.

Pre Salkazanova ide už o druhé víťazstvo v rade v americkej lige, čo ešte viac posilňuje jeho reputáciu na globálnej úrovni.

Ostatné športy

    Tajmuraz Salkazanov
    Tajmuraz Salkazanov
    Slovenský zápasník patrí k svetovej špičke. Salkazanov ovládol prestížne podujatie
    dnes 12:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenský zápasník patrí k svetovej špičke. Salkazanov ovládol prestížne podujatie