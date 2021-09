Young Boys sa dostal do Ligy majstrov po tom, čo v predkolách postupne vyradil Slovan Bratislava, rumunský Kluž i maďarský Ferencváros. Po piatich odohraných dueloch v lige je BSC až piate s mankom piatich bodov na prvý Zürich, má však zápas k dobru.



Manchester United začína púť v Lige majstrov v skupinovej fáze, pričom do nej vstúpi výborne naladený zásluhou priebežnej prvej pozície v Premier League po štyroch kolách.



Oba celky nemôžu počítať dokopy s vyše desiatkou hráčov. Na domácej strane je to Lustenberger, Maier, Monteiro, Nsame a Petingnat, hostia sa musia zaobísť bez Cavaniho, Dialla, Rashforda, Tellesa, McTominaya či Hendersona. Otázniky visia nad štartom Leforta a Zesigera.