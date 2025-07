Legenda a symbol wrestlingu Hulk Hogan zomrel. Posledné roky hlasno podporoval Trumpa

Svojím plavovlasým účesom a mahagónovo opálenou postavou sa stal symbolom wrestlingu 80. rokov.

Pomohol premeniť túto kontroverznú zábavu z pochybných podujatí na rodinne prístupnú šou v hodnote miliárd dolárov.

Jedným z kľúčových momentov tejto premeny bola WrestleMania III v roku 1987, keď Hogan pred vypredaným štadiónom Pontiac Silverdome v Michigane zdvihol a surovo zhodil na zem francúzskeho zápasníka Andrého the Gianta.

Svoju popularitu sa snažil preniesť aj do Hollywoodu – hral napríklad vo filmoch Rocky III či Svalnatý Santa – no do ringu sa vracal, kým mu to telo dovolilo.

VIDEO: Najlepšie momenty Hulka Hogana