Po prehre s Paulom vytvoril bizarnú súťaž. Cormier kritizuje Woodleyho správanie

Je to akoby Jake Paul zbil svojich súperov tak silno, že si musia zo seba začať robiť srandu,“ komentoval situáciu v relácii DC & RC 42-ročný veterán MMA.

„Nevyzerá to dobre a viete čo je ešte horšie? Nechápem, čo Tyron stvára na sociálnych sieťach. Vybral fotku vlastného knokautu a vytvoril súťaž o najvtipnejší obrázok.

Cormier správanie Woodleyho nechápe a nevie, či je to z jeho strany najšťastnejšia voľba.

Cormierovi sa nepáči, akým spôsobom sa bývalí súperi Paula začnú okamžite po prehre odpisovať.

Rodák z Lafayette sa preto zamýšľa, či to zápasníkom zmiešaných bojových umení stojí za to prísť a zápasiť podľa pravidiel, ktoré určuje celosvetovo známy Youtuber.

„Bojujú s ním pod pravidlami, aké určil on (Jake Paul). Ten chlapec má peniaze. Má úplne všetko na to, aby mohol trénovať a zlepšovať sa. A povedzme si to úprimne, je oveľa lepší, než si ľudia myslia.

Avšak moja najväčšia starosť je, že zápasníci s ním bojujú, prehrajú a potom si ako Ben Askren začnú zo seba uťahovať. Akoby to bolo tak trápne prehrať s deckom z Disney kanálu a Youtubu, že sa začnete absolútne odpisovať. Je to fakt zlé, čo sa to deje,“ povedal v súčasnosti jeden z hlavných komentátorov turnajov americkej organizácie.