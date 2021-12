Masvidal? Youtuber Paul ponúka snový balík peňazí a ďalšie výhody

„Masvidal vravel, že bojuje len proti najlepším alebo za poriadne prachy. Ževraj nič z toho ponúknuť neviem. Masvidal, dám ti jednu ponuku práve teraz. Budeš mať garantovaný plat päť miliónov, plus podiel z predaja pay-per view.

Je to najviac, čo by si kedy ako bojovník zarobil. Teraz už nemôžeš povedať nič. Žiadne kecy, že ti nemám čo ponúknuť. Poďme na to. Dostaneš zaplatené najviac v kariére,“ uviedol na margo potenciálneho zápasu Paul.

Napriek tomu, že si väčšina fanúšikov súboj Masvidala či Diaza s Jakeom Paulom predstaviť nevie, sám Youtuber zdôrazňuje fakt, že box nie je MMA.

„Je mi to jedno, budem bojovať s hociktorým z tých dvoch. Verejnosť sa na to pozerá ako, že Masvidal a Diaz by mohli Jakea Paula zabiť, ale títo hlupáci boxu nerozumejú. Je to odlišný šport než MMA, bolo by to jednoduché,“ zakončil.