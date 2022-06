Rozhodol vlastný gól. Wales v baráži o svetový šampionát zdolal Ukrajinu

Baráž o postup na MS 2022 - finále

Wales: Hennessey – C. Roberts, B. Davies, Rodon, N. Williams – Ampadu, Ramsey, Allen, James (71. Johnson) – Moore, Bale (83. Wilson).

Postúpil tam do štvrťfinále, v ktorom podľahol 0:1 neskorším šampiónom z Brazílie po góle Pelého.

Z uhla však brankára Walesu nedokázal prekonať. Hostia dostali ťažký úder v 34. minúte, keď zahrával Bale priamy kop a jeho center do šestnástky si poslal hlavou do vlastnej siete Jarmolenko.

Ukrajinci vstúpili do stretnutia aktívne a v úvodnej polhodine si vypracovali viacero šancí.

II. polčas:

Po zmene strán sa očakával nápor Ukrajincov, no Wales zahrozil z rýchleho protiútoku.

Ramsey dostal v 49. minúte dobrú prihrávku do malého vápna, no stredopoliar Glasgowu Rangers loptu nedokázal dostať do siete.

Oživenie do zostavy Walesu priniesol striedajúci Brennan Johnson, ktorý chvíľu po svojom príchode na ihrisko trafil v 75. minúte žrď.

Ukrajinci predviedli kvalitný výkon, no svoju druhú účasť na MS si nevybojovali.