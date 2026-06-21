ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti USA svoj druhý zápas v skupine A a aj na MS v hokejbale 2026.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - USA dnes (hokejbal, MS, skupina A, výsledky, nedeľa, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
21.06.2026 o 13:00
2. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
USA
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00. Prajem pekné popoludnie. Dnes budeme sledovať hokejbalový zápas z MS medzi Slovensko a USA. Slovenskí reprezentanti majú za sebou na turnaji jeden zápas. Hneď na úvod sa natrápili s nepríjemným Švajčiarskom. Zvíťazili 3:1. Slovenskí hokejbalisti sú aj dnes favoritom. Očakáva sa teda ich víťazstvo. Uvodné buly je naplánované na 13:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.