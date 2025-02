Veľké prekvapenie hneď v úvode šampionátu. Super-G má nečakanú majsterku sveta

Venierovej patrí v tejto sezóne Svetového pohára v hodnotení super-G 9. miesto so ziskom 141 bodov. V celkovom poradí je s 233 bodmi na 22. priečke.

"Je to neskutočné zvíťaziť pred domácim publikom. V noci som zle spala, pred štartom som bola extrémne nervózna. Asi to však bolo dobré znamenie. Na trati som sa už cítila dobre a útočila som od štartu až do cieľa. Som veľmi šťastná," povedala pre ORF.