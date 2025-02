Talian si odstrelil zlato na predposlednom terči, Slováci sa na trati vyslovene trápili

Bronz si napriek trom chybám vybojoval ďalší Francúz Quentin Fillon Maillet so stratou 1:59,5 minúty.

Dvadsaťtriročný francúzsky mladík si tak vybojoval prvé individuálne zlato na majstrovstvách sveta a zároveň druhú medailu v Lenzerheide.

"V závere to bol dobrý súboj medzi mnou a Tommasom, dobrý súboj medzi Francúzskom a Talianskom.

Na trati sa mi išlo veľmi dobre, mal som perfektne namazané lyže, darilo sa mi aj na strelnici.

Nebolo to úplne jednoduché, ale zvládol som to a užijem si to," uviedol v rozhovore pre Eurosport.

V stredu panovalo vo švajčiarskom stredisku slnečné počasie a teploty sa vyšplhali nad sedem stupňov. Komplikácie na strelnici však robil premenlivý vietor.

Na úvodnej ležke prekvapujúco vybuchol Johannes Thingnes Bö, ktorý si pripísal až tri trestné minúty. Na prvej stojke ďalšiu a vypadol z boja o cenné kovy.