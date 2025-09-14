Salkazanov na Japonca nestačil. Na MS v zápasení bude bojovať o bronz

ZÁHREB. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov neuspel v semifinále kategórie do 74 kg na MS v Záhrebe.
V chorvátskej metropole prehral s Japoncom Kotom Takahašim 4:6 na body a bude bojovať o bronzovú medailu.
Slovák v semifinále prehral na body.
