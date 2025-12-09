Nórky pokračujú v suverénnych výkonoch. Domáce prostredie využili Nemky

Hádzanárky Nemecka a Nórska sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta žien.
Nemky vo štvrťfinálovom zápase zvíťazili na domácej palubovke v Dortmunde nad Brazíliou 30:23.
V dueli o postup do finále nastúpia proti úspešnejšiemu zo súboja medzi Dánkami a Francúzkami.
Medzi najlepšie kvarteto postúpili aj Nórky, úradujúce olympijské a európske šampiónky si poradili s Čiernou Horou 32:23.
Ich semifinálové súperky vzídu z duelu medzi Holanďankami a Maďarkami.
MS v hádzanej žien 2025
Štvrťfinále: