Nórky pokračujú v suverénnych výkonoch. Domáce prostredie využili Nemky

Henny Ella Reistad z Nórska oslavuje po strelení gólu.
Henny Ella Reistad z Nórska oslavuje po strelení gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. dec 2025 o 22:11
ShareTweet0

Ich semifinálové súperky vzídu z duelu medzi Holanďankami a Maďarkami.

Hádzanárky Nemecka a Nórska sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta žien.

Nemky vo štvrťfinálovom zápase zvíťazili na domácej palubovke v Dortmunde nad Brazíliou 30:23.

V dueli o postup do finále nastúpia proti úspešnejšiemu zo súboja medzi Dánkami a Francúzkami.

Medzi najlepšie kvarteto postúpili aj Nórky, úradujúce olympijské a európske šampiónky si poradili s Čiernou Horou 32:23.

Ich semifinálové súperky vzídu z duelu medzi Holanďankami a Maďarkami.

MS v hádzanej žien 2025

Štvrťfinále:

Nemecko - Brazília 30:23 (17:11)

Nórsko - Čierna Hora 32:23 (19:11)

Hádzaná

Hádzaná

    Henny Ella Reistad z Nórska oslavuje po strelení gólu.
    Henny Ella Reistad z Nórska oslavuje po strelení gólu.
    Nórky pokračujú v suverénnych výkonoch. Domáce prostredie využili Nemky
    dnes 22:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Nórky pokračujú v suverénnych výkonoch. Domáce prostredie využili Nemky