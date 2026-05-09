Bojnice zvládli rozhodujúci zápas. Do finále ich potiahol slovenský reprezentant

Radosť hráčov Bojníc (Autor: Facebook/HK Bojnice)
TASR|9. máj 2026 o 22:53
Bojnice v súboji o titul vyzvú Prešov.

Niké Handball Extraliga - 5. zápas semifinále play-off

HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 33:29 (15:16)

Najviac gólov: Smetánka 10/2, Bogár 5, Michniewicz a Páleš 4 - Péchy a Hlinka 7, Sloboda 5/4, Ďurana 5, 7 m hody: 4/3 - 4/4, vylúčení: 4:4, Rozhodovali: Budzák, Záhradník

Diváci: 1716

/konečný stav série: 3:2, Bojnice postúpili do finále/

Hádzanári HK Bojnice budú súperom Tatrana Prešov vo finále Niké Handball Extraligy.

V rozhodujúcom piatom semifinále play off zvíťazili na domácej palubovke nad MŠK Považská Bystrica 33:29 a v celej sérii triumfovali 3:2.

Slovenský reprezentant Tomáš Smetánka prispel k postupu Bojníc 10 gólmi.

