Bojnice zvládli rozhodujúci zápas. Do finále ich potiahol slovenský reprezentant

Niké Handball Extraliga - 5. zápas semifinále play-off
HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 33:29 (15:16)
Najviac gólov: Smetánka 10/2, Bogár 5, Michniewicz a Páleš 4 - Péchy a Hlinka 7, Sloboda 5/4, Ďurana 5, 7 m hody: 4/3 - 4/4, vylúčení: 4:4, Rozhodovali: Budzák, Záhradník
Diváci: 1716
/konečný stav série: 3:2, Bojnice postúpili do finále/
Hádzanári HK Bojnice budú súperom Tatrana Prešov vo finále Niké Handball Extraligy.
V rozhodujúcom piatom semifinále play off zvíťazili na domácej palubovke nad MŠK Považská Bystrica 33:29 a v celej sérii triumfovali 3:2.
Slovenský reprezentant Tomáš Smetánka prispel k postupu Bojníc 10 gólmi.