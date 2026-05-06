Súboj o double graduje. Michalovce triumfovali na palubovke Šale o jediný gól

MOL liga - nadstavbová časť o majstra SR - 1. kolo
Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce 28:29 (13:11)
Najviac gólov: Holešová 7, Königová 6, Vargová a Bujnochová po 3 - Kowalieková 8, Pereirová Costová 4, Biegerová, Soskydová, Lukáčová, Sabovová po 3
Rozhodovali: Haščíková a Kellnerová, vylúčené: 3:3
Hádzanárky Iuventy Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti MOL ligy o majstra Slovenska na palubovke Dusla Šaľa 29:28.
Hosťky tak poskočili na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny o majstra SR sú o dva body pred svojimi stredajšími súperkami.
Michalovce čaká finále Európskeho pohára a Šaľa má v tejto sezóne na konte pohár, oba tímy tak môžu ukončiť ročník s double.