Prešov suverénne postúpil do finále. Považania prehrali druhý zápas za sebou

Hádzanári Tatrana Prešov. (Autor: Viktor Zamborský/Handball Team Tatran Prešov)
TASR|2. máj 2026 o 20:52
V treťom semifinále vyhrali nad Novými Zámkami 44:28.

Hádzanári Bojníc sa priblížili postupu do finále Slovak Handball extraligy. V treťom semifinálovom zápase zvíťazili nad Považskou Bystricou 28:27 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. 

Prvými finalistami sa stali hráči Tatrana Prešov.

V treťom semifinálovom dueli zvíťazili na domácej palubovke nad MHC Štart Nové Zámky 44:28 a v celej sérii triumfovali 3:0 na zápasy. 

Niké Handball Extraliga - semifinále:

Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky 44:28 (26:13)

Najviac gólov: Fenár a L. Urban po 8, Bogdanič a Kravčák po 7 - Katona, Dévai a Valent po 6.

Rozhodcovia: Budzák, Ľoch, TH: 4/4 - 2/1, vylúčení: 3:3, ŽK: Hernandez (Preš.)

Diváci: 273

/konečný stav série: 3:0, Prešov postúpil do finále/

HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 28:27 (14:15)

Najviac gólov: Smetánka 11, Melnyk 4 - Hlinka 8, Péchy 6, Sloboda 5.

Rozhodcovia: Nagy, Papaj, TH: 4/3 - 7/4, vylúčení: 5:4, ŽK: Péchy (Pov.)

Diváci: 1172 divákov

/stav série: 2:1/

