Prešov suverénne postúpil do finále. Považania prehrali druhý zápas za sebou

Hádzanári Bojníc sa priblížili postupu do finále Slovak Handball extraligy. V treťom semifinálovom zápase zvíťazili nad Považskou Bystricou 28:27 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1.
Prvými finalistami sa stali hráči Tatrana Prešov.
V treťom semifinálovom dueli zvíťazili na domácej palubovke nad MHC Štart Nové Zámky 44:28 a v celej sérii triumfovali 3:0 na zápasy.
Niké Handball Extraliga - semifinále:
Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky 44:28 (26:13)
Najviac gólov: Fenár a L. Urban po 8, Bogdanič a Kravčák po 7 - Katona, Dévai a Valent po 6.
Rozhodcovia: Budzák, Ľoch, TH: 4/4 - 2/1, vylúčení: 3:3, ŽK: Hernandez (Preš.)
Diváci: 273
/konečný stav série: 3:0, Prešov postúpil do finále/
HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 28:27 (14:15)
Najviac gólov: Smetánka 11, Melnyk 4 - Hlinka 8, Péchy 6, Sloboda 5.
Rozhodcovia: Nagy, Papaj, TH: 4/3 - 7/4, vylúčení: 5:4, ŽK: Péchy (Pov.)
Diváci: 1172 divákov
/stav série: 2:1/