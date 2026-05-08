Úspešné hádzanárky spoznali súperky na MS. Pre nás sú veľká neznáma, vraví tréner

Slovenské hádzanárky po triumfe na ME do 17 rokov 2025. (Autor: Slovak Handball Federation/ facebook)
TASR|8. máj 2026 o 14:00
Mladé hádzanárky čaká šampionát v Rumunsku.

Slovenské hádzanárky sa na tohtoročných MS hráčok do 18 rokov stretnú v základnej G-skupine s Japonskom, Brazíliou a Angolou.

Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) v Bazileji. Slovenky pôjdu na šampionát v pozícii úradujúcich kadetských majsteriek Európy.

Turnaj sa bude hrať od 29. júla do 9. augusta v Rumunsku.

Mladé Slovenky vlani v auguste šokovali hádzanársky svet, keď v čiernohorskej Podgorici zaskočili favoritov a ziskom zlata dosiahli historický úspech.

Pred žrebom MS preto figurovali vo výkonnostne najsilnejšom prvom koši. Žreb rozdelil 32 tímov do ôsmich skupín po štyroch, prvé dve z každej postúpia do hlavnej fázy MS.

Základnú skupinu odohrajú Slovenky v meste Ramnicu Valcea. Dejiskom main round bude Moveni, zápasy o medaily bude hostiť Pitešť.

Obhajcom titulu v tejto vekovej kategórii je Španielsko.

„Pozitívne je, že už konečne vieme, s kým budeme mať tú česť. Naši súperi v základnej skupine sú veľká neznáma a poznatky o nich bude veľmi ťažké získať.

Napriek tomu si myslíme, že je v našich silách postúpiť do main round s dvoma bodmi a tam nás budú čakať pravdepodobne tímy Švajčiarska a buď tím Srbska alebo Slovinska.

Našim cieľom je postup do osemfinále a potom rozhodne momentálna forma o konečnom umiestnení. Najdôležitejšie však bude, aby boli zdravé všetky naše kľúčové hráčky a tým aby sme šli na MS dobré pripravení,“ reagoval na žreb reprezentačný kouč Pavol Streicher pre slovakhandball.sk.

Zloženie základných skupín MS 2026 hráčok do 18 rokov

  • A-skupina: Chorvátsko, Francúzsko, Egypt, Fidži
  • B-skupina: Dánsko, Česko, Kórejská republika, Mexiko
  • C-skupina: Španielsko, Nemecko, Guinea, Uzbekistan
  • D-skupina: Čierna Hora, Argentína, Holandsko, Čile/Venezuela
  • E-skupina: Maďarsko, Švédsko, Tunisko, Kanada
  • F-skupina: Čína, Rumunsko, Kazachstan, Uruguaj
  • G-skupina: SLOVENSKO, Japonsko, Brazília, Angola
  • H-skupina: Švajčiarsko, Srbsko, Slovinsko, Alžírsko
