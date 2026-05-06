Dráma v semifinále pokračuje. Sériu Považanov s Bojnicami rozhodne posledný zápas

Niké Handball extraliga - 4. zápas semifinále play-off
MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice 27:25 (13:12)
Najviac gólov: Ďuriš a Hlinka po 7, Péchy 4 - Smetánka 6, Michniewicz a Bogár po 4
Rozhodovali: Daňo a Sabol, TH: 4/2 - 5/6, vylúčení: 4:4, ČK: Petro (Bojnice)
Diváci: 1250
/stav série: 2:2/
Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali štvrté semifinále proti Bojniciam 27:25 a vybojovali si tak rozhodujúci piaty zápas na palubovke súpera.
Víťaz série sa stretne s obhajcom titulu Tatranom Prešov, zdolaný zabojuje o tretie miesto s Novými Zámkami.