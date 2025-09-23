Historický okamih pre Česko. Svojho súpera zmietli v troch setoch, na MS zabojujú o semifinále

MANILA. Volejbalisti Česka suverénne postúpili do štvrťfinále MS na Filipínach.
V utorkovom osemfinálovom stretnutí zdolali Tunisko 3:0 na sety a medzi osmičkou najlepších si na svetovom šampionáte zahrajú prvýkrát v ére samostatnosti.
V boji o semifinále sa stretnú s úspešnejším z dvojice Srbsko - Irán (14.00 SELČ).
Česi sú na turnaji prvý raz od ME 2010 v Taliansku a už teraz prekonali vtedajšie maximum, ktorým bolo desiate miesto.
Medzi najlepšou osmičkou boli v roku 1986 ako Československo, ktoré prehralo oba zápasy v boji o 5.-8. miesto s Kubou (1:3) a Argentínou (0:3).
Tunisania zopakovali výkon z predošlých ME v Poľsku a Slovinsku, kde vypadli v osemfinále.
MS vo volejbale 2025 - osemfinále: