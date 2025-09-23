Historický okamih pre Česko. Svojho súpera zmietli v troch setoch, na MS zabojujú o semifinále

Českí volejbalisti oslavujú postup do štvrťfinále MS.
Českí volejbalisti oslavujú postup do štvrťfinále MS. (Autor: TASR/AP)
23. sep 2025
Českí volejbalisti postúpili do štvrťfinále prvýkrát v ére samostatnosti.

MANILA. Volejbalisti Česka suverénne postúpili do štvrťfinále MS na Filipínach.

V utorkovom osemfinálovom stretnutí zdolali Tunisko 3:0 na sety a medzi osmičkou najlepších si na svetovom šampionáte zahrajú prvýkrát v ére samostatnosti.

V boji o semifinále sa stretnú s úspešnejším z dvojice Srbsko - Irán (14.00 SELČ).

Česi sú na turnaji prvý raz od ME 2010 v Taliansku a už teraz prekonali vtedajšie maximum, ktorým bolo desiate miesto.

Medzi najlepšou osmičkou boli v roku 1986 ako Československo, ktoré prehralo oba zápasy v boji o 5.-8. miesto s Kubou (1:3) a Argentínou (0:3).

Tunisania zopakovali výkon z predošlých ME v Poľsku a Slovinsku, kde vypadli v osemfinále.

MS vo volejbale 2025 - osemfinále:

Tunisko - Česko 0:3 (-19,-18,-23)

