VIDEO: Dončič pokračuje na ME v dominantných výkonoch. Slovinsku zaistil postup

Luka Dončič na ME v basktbale 2025
Luka Dončič na ME v basktbale 2025 (Autor: fiba.basketball)
TASR|2. sep 2025 o 20:03
Prvú prehru utrpelo Grécko.

BRATISLAVA. Grécki basketbalisti si vo svojom štvrtom stretnutí na európskom šampionáte pripísali prvú prehru.

V utorkovom stretnutí C-skupiny podľahli v cyperskom Limassole Bosne a Hercegovine 77:80.

Gréci nechali odpočívať svoju hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa a napriek prehre nestratili šancu na prvú priečku v skupine. V priamom súboji o ňu budú hrať proti Španielsku.

Po dvoch prehrách v úvodných dvoch dueloch nebudú napokon v osemfinále chýbať ani Slovinci s hviezdnym Lukom Dončičom.

V „déčku“ v Katoviciach zvládli súboj s Islandom 92:89. Rozohrávač Los Angeles Lakers si pripísal 26 bodov.

ME v basketbale 2025 - utorok, 2. september:

C-skupina (Limassol/Cypr.):

Cyprus - Gruzínsko 61:93 (26:43)

najviac bodov: Willis 19, Tigkas 11, Simidzis 9 - Šengelija 27, Bitadze 21 (13 doskokov), Sanadze 10

Grécko - Bosna a Hercegovina 77:80 (38:44)

najviac bodov: Slukas 15, Dorsey 14, Papanikolau 11 - Nurkič (10 doskokov) a Roberson po 18, Atič 14

D-skupina (Katovice/Poľ.):

Island - Slovinsko 79:87 (35:36)

najviac bodov: Hermannsson 22, Gudmundsson, Hlinason (14 doskokov) a Pálsson po 11 - Dončič 26, Nikolič 17, Radovič 9

Belgicko - Izrael 89:92 (36:51)

najviac bodov: Lecomte 15, Schwartz a Vanwijn (11 doskokov) po 14 - Avdija 22, Sorkin 18, Ginat 13 (13 doskokov)

Basketbal

    dnes 20:03
