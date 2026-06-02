Obhajcovia vlaňajšieho striebra si po roku zahrajú opäť o medaily. Čaká ich Ukrajina

Srbskí reprezentanti postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave.
Obhajcovia titulu zdolali v repríze finále spred dvoch rokov Rumunsko 6:4. V ďalšom dueli sa stretnú s víťazom súboja medzi Českom a Azerbajdžanom (22.00 h).
V prvom štvrťfinálovom zápase Maďari zdolali Bulharsko hladko 4:0. Strieborní medailisti z MS 2025 narazia v semifinále na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom utorkovom súboji poradili rovnakým výsledkom s hráčmi Gruzínska.
ME v malom futbale 2026 - štvrťfinále: