Obhajcovia vlaňajšieho striebra si po roku zahrajú opäť o medaily. Čaká ich Ukrajina

Reprezentanti Maďarska.
Reprezentanti Maďarska. (Autor: EMF/SZMF)
TASR|2. jún 2026 o 20:33
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Zdolali vo štvrťfinále Bulharsko hladko 4:0.

Srbskí reprezentanti postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave.

Obhajcovia titulu zdolali v repríze finále spred dvoch rokov Rumunsko 6:4. V ďalšom dueli sa stretnú s víťazom súboja medzi Českom a Azerbajdžanom (22.00 h).

V prvom štvrťfinálovom zápase Maďari zdolali Bulharsko hladko 4:0. Strieborní medailisti z MS 2025 narazia v semifinále na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom utorkovom súboji poradili rovnakým výsledkom s hráčmi Gruzínska.

ME v malom futbale 2026 - štvrťfinále:

Maďarsko - Bulharsko 4:0

Gruzínsko - Ukrajina 0:4

Rumunsko - Srbsko 4:6

Pavúk play-off ME v malom futbale 2026

Malý futbal

Reprezentanti Maďarska.
Reprezentanti Maďarska.
Obhajcovia vlaňajšieho striebra si po roku zahrajú opäť o medaily. Čaká ich Ukrajina
dnes 20:33
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