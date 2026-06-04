Azerbajdžan vyhral v Bratislave a napodobnil úspech z roku 2022. Ukrajinci vo finále bez gólu

Reprezentanti Azerbajdžanu.
Reprezentanti Azerbajdžanu. (Autor: EMF/SZMF)
TASR|4. jún 2026 o 22:14
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Slováci nedokázali postúpiť do play off.

ME v malom futbale v Bratislave

Finále:

Ukrajina - Azerbajdžan 0:2 (0:1)


Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu.

Vo štvrtkovom finále na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Ukrajinu 2:0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

Azerbajdžan vyhral aj minuloročné majstrovstvá sveta na domácej pôde a v semifinále tohtoročného kontinentálneho šampionátu vyradil predošlých majstrov Európy zo Srbska.

Aj zo svojho prvého titulu na ME sa radoval na Slovensku, keď v roku 2022 ovládol turnaj v Košiciach. Ukrajinci hrali vo finále ME premiérovo.

Šampionát sa začal za účasti 24 tímov 27. mája. Slováci boli ako domáci tím nasadení z prvého koša do A-skupiny, z ktorej ako jediní nedokázali postúpiť do play off, keď s Jurajom Kuckom a Erikom Jendrišekom v kádri získali iba tri body.

Po tomto sklamaní vedenie Slovenského zväzu malého futbalu ukončilo spoluprácu s rumunským trénerom Mariusom Mituom.

Pavúk play-off ME v malom futbale 2026

Malý futbal

Reprezentanti Azerbajdžanu.
Reprezentanti Azerbajdžanu.
Azerbajdžan vyhral v Bratislave a napodobnil úspech z roku 2022. Ukrajinci vo finále bez gólu
št 22:14
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