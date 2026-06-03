Domáce ME sa skončili sklamaním. Rumunský tréner skončil na lavičke Slovenska

Tréner Marius Mitu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale.
O jeho nástupcovi rozhodne Výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) v najbližšom období. SZMF o tom informoval v tlačovej správe.
Mitu sa stal trénerom SR v roku 2025, keď nahradil na poste Petra Barnišina. Národný tím viedol v príprave na domáce EURO 2026 v Bratislave.
Na šampionáte Slováci nedokázali postúpiť zo základnej skupiny, keď po úvodnom víťazstve 3:1 nad Gréckom prehrali s Bosnou a
Hercegovinou (2:3) a s Čiernou Horou (1:2) a so ziskom troch bodov skončili v tabuľke na štvrtej priečke.
Predtým počas prípravy na ME sa Slováci pod vedením rumunského odborníka predstavili na EMF Nations Games v Brne a v Košiciach, kde obsadili tretie miesto. Meno nového hlavného trénera a zloženie realizačného tímu bude oznámené v najbližšom období.
„Po nesplnení základného cieľa, ktorým bol postup zo skupiny, sme sa po vzájomnej dohode s Mariusom Mitom a Výkonným výborom rozhodli ukončiť našu spoluprácu. Chcem sa trénerovi poďakovať za jeho tvrdú a poctivo odvedenú prácu a zaželať mu veľa úspechov v ďalšej kariére,“ povedal prezident SZMF Peter Králik.