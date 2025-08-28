VIDEO: Veľké prekvapenie. Španielsko vstúpilo na ME v basketbale hladkou prehrou

Momentka zo zápasu Gruzínsko - Španielsko
Momentka zo zápasu Gruzínsko - Španielsko (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2025 o 18:13
Španieli prehrali na Cypre o štrnásť bodov.

BRATISLAVA. Basketbalisti Gruzínska sa na majstrovstvách Európy postarali o prekvapenie, keď na úvod základnej C-skupiny v cyperskom Limassole zdolali Španielov o štrnásť bodov 83:69.

Za cenným triumfom ich nasmeroval krídelník Toronta Raptors Sandro Mamukelašvili, ktorý nazbieral 19 bodov.

Reprezentanti Izraela v úvode D-skupiny v Katoviciach nedopustili prekvapenie a nad Islandom zvíťazili 83:71. Najvýraznejšie k tomu prispel pivot Roman Sorkin, ktorý získal 31 bodov.

ME v basketbale 2025 - štvrtok, 28. august:

C-skupina (Limassol/Cyp.):

Gruzínsko - Španielsko 83:69 (37:35)

najviac bodov: Mamukelašvili 19, Bitadze 15, Šengelia 13 - Hernangomez 13, Aldama 12, Brizuela 11

D-skupina (Katowice/Poľ.):

Izrael - Island 83:71 (36:32)

najviac bodov: Sorkin 31, Avdija 20, Ginat a Madar po 7 - Fridriksson 17, Hlinason 13 (14 doskokov), Henningsson 9

    dnes 18:13
