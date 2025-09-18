Šok na volejbalových MS, olympijskí víťazi nepostúpili do osemfinále. Končia aj domáci

Momentka zo zápasu Francúzsko -Argentína na MS v Manile 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2025 o 15:20
Víťazom „áčka“ sa stalo Tunisko, ktoré zdolalo v záverečnom zápase Egypt.

MANILA. Volejbalisti hostiteľských Filipín nebudú hrať osemfinále majstrovstiev sveta. V priamom súboji o postup z A-skupiny v mimoriadne dramatickom súboji podľahli Iránu 2:3 na sety, keď rozhodujúci tajbrejk sa skončil v ich neprospech 20:22.

Víťazom „áčka“ sa stalo Tunisko, ktoré zdolalo v záverečnom 3. kole Egypt 3:0.

V C-skupine sa o prekvapenie postarali olympijskí šampióni z Paríža Francúzi, ktorí v zápase o postup podľahli Argentíne po päťsetovej bitke.

Miestenku v osemfinále si z „céčka“ zaistili stopercentní Argentínčania a druhí Fíni.

MS mužov na Filipínach:

A-skupina (Pasay):

Filipíny - Irán 2:3 (21, -21, 17, -23, -20)

Egypt - Tunisko 0:3 (-19, -18, -22)

C-skupina (Quezon City):

Fínsko - Kórejská rep. 3:1 (18, 23, -17, 21)

Francúzsko - Argentína 2:3 (-26, -23, 21, 20, -12)

F-skupina (Quezon City):

Belgicko - Alžírsko 3:0 (22, 20, 12)

H-skupina (Pasay):

Brazília - Srbsko 0:3 (-22, -20, -22)

    dnes 15:20
