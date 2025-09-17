Turci potvrdili výbornú formu na šampionáte, famózna otočka Portugalska

Tureckí volejbalisti oslavujú víťazstvo.
Tureckí volejbalisti oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 11:43
V E-skupine si Bulharsko zabezpečilo postup z prvého miesta.

MANILA. Volejbalisti Portugalska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v D-skupine MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:2, hoci po dvoch setoch prehrávali 0:2.

Zvýšili tak svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze, k nej budú potrebovať výhru už istých postupujúcich Američanov nad Kubou (11.30 SELČ).

Historicky prvé víťazstvo na MS dosiahol Katar, ktorý zdolal Rumunsko 3:1 a v B-skupine obsadil konečné tretie miesto.

V E-skupine si Bulharsko, ktoré už malo istý postup, poradilo s Čile hladko 3:0. Do osemfinále tak ide z prvého miesta tabuľky.

V priamom súboji o prvenstvo v G-skupine uspeli Turci, ktorí zdolali Kanadu 3:0. Potvrdili tak svoju suverenitu na šampionáte, v doterajších troch zápasoch stratili iba jeden set.

Oba tímy mali osemfinálovú miestenku istú už pred stredajším vzájomným stretnutím.

MS mužov na Filipínach - 17. september:

B-skupina:

Katar - Rumunsko 3:1 (-20, 23, 20, 22)

D-skupina:

Portugalsko - Kolumbia 3:2 (-23, -21, 20, 21, 11)

E-skupina:

Bulharsko - Čile 3:0 (17, 12, 12)

G-skupina:

Kanada - Turecko 0:3 (-21, -16, -25)

