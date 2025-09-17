Turci potvrdili výbornú formu na šampionáte, famózna otočka Portugalska

MANILA. Volejbalisti Portugalska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v D-skupine MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:2, hoci po dvoch setoch prehrávali 0:2.
Zvýšili tak svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze, k nej budú potrebovať výhru už istých postupujúcich Američanov nad Kubou (11.30 SELČ).
Historicky prvé víťazstvo na MS dosiahol Katar, ktorý zdolal Rumunsko 3:1 a v B-skupine obsadil konečné tretie miesto.
V E-skupine si Bulharsko, ktoré už malo istý postup, poradilo s Čile hladko 3:0. Do osemfinále tak ide z prvého miesta tabuľky.
V priamom súboji o prvenstvo v G-skupine uspeli Turci, ktorí zdolali Kanadu 3:0. Potvrdili tak svoju suverenitu na šampionáte, v doterajších troch zápasoch stratili iba jeden set.
Oba tímy mali osemfinálovú miestenku istú už pred stredajším vzájomným stretnutím.
MS mužov na Filipínach - 17. september:
B-skupina:
Katar - Rumunsko 3:1 (-20, 23, 20, 22)
D-skupina:
Portugalsko - Kolumbia 3:2 (-23, -21, 20, 21, 11)
E-skupina:
Bulharsko - Čile 3:0 (17, 12, 12)
G-skupina: