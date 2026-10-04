Prvá medaila pre Slovensko na majstrovstvách Európy. Ženské trio uspelo v novej disciplíne

Na snímke slovenská strelkyňa Danka Barteková.
Na snímke slovenská strelkyňa Danka Barteková. (Autor: TASR)
TASR|4. okt 2026 o 17:05
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Skeet trio bola v minulosti doplnková disciplína, na prebiehajúcich ME je už riadnou.

ME v brokových zbraniach - skeet trio ženy

Finále: 

Turecko - Slovensko 6:4


Slovenské strelkyne získali v nedeľu striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne skeet trio.

Nad ich sily bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4:6. Slovenky obsadili v kvalifikácii druhé miesto práve za Tureckom a v semifinále prešli cez Česko v pomere 6:2.

Trojica Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hocková získala pre SR prvú medailu na prebiehajúcom podujatí.

Skeet trio bola v minulosti doplnková disciplína, na prebiehajúcich ME je už riadnou.

Slovenky tak uspeli v konkurencii ďalších štyroch krajín v súťaži, ktorá funguje štýlom vyraďovačky.

Kvalifikácia určí semifinálové dvojice a v priamych súbojoch strieľa každá strelkyňa na štyri terče v rámci jednej série, ktorej víťaz berie dva body. 

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