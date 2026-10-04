Prvá medaila pre Slovensko na majstrovstvách Európy. Ženské trio uspelo v novej disciplíne

ME v brokových zbraniach - skeet trio ženy
Finále:
Turecko - Slovensko 6:4
Slovenské strelkyne získali v nedeľu striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne skeet trio.
Nad ich sily bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4:6. Slovenky obsadili v kvalifikácii druhé miesto práve za Tureckom a v semifinále prešli cez Česko v pomere 6:2.
Trojica Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hocková získala pre SR prvú medailu na prebiehajúcom podujatí.
Skeet trio bola v minulosti doplnková disciplína, na prebiehajúcich ME je už riadnou.
Slovenky tak uspeli v konkurencii ďalších štyroch krajín v súťaži, ktorá funguje štýlom vyraďovačky.
Kvalifikácia určí semifinálové dvojice a v priamych súbojoch strieľa každá strelkyňa na štyri terče v rámci jednej série, ktorej víťaz berie dva body.