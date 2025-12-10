Holanďanky čakajú v semifinále MS olympijské víťazky. Ďalej aj obhajkyne titulu

Radosť holandských hádzanárok.
Radosť holandských hádzanárok. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. dec 2025 o 22:44
ShareTweet0

Zvíťazili vo štvrťfinále nad Maďarskom 28:23.

Hádzanárky Holandska zvíťazili vo štvrťfinále na domácich MS nad Maďarskom 28:23 a postúpili do semifinále. V ňom ich čakajú olympijské víťazky z Nórska.

V druhom štvrťfinálovom zápase zvíťazili obhajkyne titulu z Francúzska nad Dánskom 31:26 a v boji o finále sa stretnú s Nemeckom.

Maďarky sa do najlepšej štvorky dostali naposledy pred 20 rokmi, keď v roku 2005 získali bronz na šampionáte v Petrohrade. Dánky získali bronz v rokoch 2021 a 2023.

Paraguayčanky zvíťazili v súboji o 27. miesto nad Egyptom 30:28. V dueli o 29. miesto sa tešili Uruguajčanky po triumfe nad Kubánkami 33:27 a zápas o 31. miesto vyšiel lepšie Kazachstanu, ten zdolal Irán 24:19.

Konečné 25. miesto si vybojovali Chorvátky po víťazstve nad Číňankami 41:22.

MS v hádzanej žien 2025

Štvrťfinále:

Dánsko - Francúzsko 26:31 (12:17)

Holandsko - Maďarsko 28:23 (14:9)


O 31. miesto:

Irán - Kazachstan 19:24 (9:13)

O 29. miesto:

Uruguaj - Kuba 33:27 (17:16)

O 27. miesto:

Paraguaj - Egypt 30:28 (14:12)

O 25. miesto:

Chorvátsko - Čína 41:22 (23:13)

Hádzaná

Hádzaná

    Radosť holandských hádzanárok.
    Radosť holandských hádzanárok.
    Holanďanky čakajú v semifinále MS olympijské víťazky. Ďalej aj obhajkyne titulu
    dnes 22:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Holanďanky čakajú v semifinále MS olympijské víťazky. Ďalej aj obhajkyne titulu