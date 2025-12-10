Holanďanky čakajú v semifinále MS olympijské víťazky. Ďalej aj obhajkyne titulu

Hádzanárky Holandska zvíťazili vo štvrťfinále na domácich MS nad Maďarskom 28:23 a postúpili do semifinále. V ňom ich čakajú olympijské víťazky z Nórska.
V druhom štvrťfinálovom zápase zvíťazili obhajkyne titulu z Francúzska nad Dánskom 31:26 a v boji o finále sa stretnú s Nemeckom.
Maďarky sa do najlepšej štvorky dostali naposledy pred 20 rokmi, keď v roku 2005 získali bronz na šampionáte v Petrohrade. Dánky získali bronz v rokoch 2021 a 2023.
Paraguayčanky zvíťazili v súboji o 27. miesto nad Egyptom 30:28. V dueli o 29. miesto sa tešili Uruguajčanky po triumfe nad Kubánkami 33:27 a zápas o 31. miesto vyšiel lepšie Kazachstanu, ten zdolal Irán 24:19.
Konečné 25. miesto si vybojovali Chorvátky po víťazstve nad Číňankami 41:22.
MS v hádzanej žien 2025
Štvrťfinále:
Dánsko - Francúzsko 26:31 (12:17)
Holandsko - Maďarsko 28:23 (14:9)
O 31. miesto:
Irán - Kazachstan 19:24 (9:13)
O 29. miesto:
Uruguaj - Kuba 33:27 (17:16)
O 27. miesto:
Paraguaj - Egypt 30:28 (14:12)
O 25. miesto: