    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina E
    Houston
    19:00
    Curaçao
    Curaçao

    Ideálny test, pochvaľuje si tréner Curacaa. Svetový šampionát odštartuje proti veľkému favoritovi

    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 09:06
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    Advocaat považuje mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna za jasného favorita skupiny.

    Tréner futbalistov Curacaa Dick Advocaat sa teší na úvodný zápas svojej reprezentácie na majstrovstvách sveta proti Nemecku.

    Skúsený 78-ročný Holanďan označil duel s jedným z favoritov turnaja (nedeľa 14. júna o 19.00 SELČ) za ideálny test aktuálnej výkonnosti svojho tímu.

    „To, že hneď na úvod nastúpime proti Nemecku, je fantastické. Aspoň hneď zistíme, na čom sme. Aj tak proti nim musíte hrať, takže je možno lepšie stretnúť ich hneď na začiatku turnaja,“ uviedol Advocaat pre agentúru DPA.

    Nemecko a Curacao sa stretnú v Houstone v rámci E-skupiny. Ďalšími súpermi karibského tímu pri premiére na svetovom šampionáte budú Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.

    Advocaat považuje mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna za jasného favorita skupiny a zároveň za jedného z kandidátov na zisk titulu.

    „Nemecko je stále veľká futbalová krajina. Mojimi favoritmi na titul sú Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko,“ povedal bývalý kouč holandskej reprezentácie.

    Skúsený tréner zároveň vyjadril pochopenie pre rozhodnutie Nagelsmanna opäť staviť v bránke na 40-ročného Manuela Neuera.

    „Pre brankára vek nehrá až takú úlohu. Má za sebou množstvo skúseností aj zranení, ale stále je to brankár svetovej triedy. Opäť to ukázal aj v zápasoch Ligy majstrov,“ zdôraznil Advocaat.

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Ideálny test, pochvaľuje si tréner Curacaa. Svetový šampionát odštartuje proti veľkému favoritovi
    dnes 09:06
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Ideálny test, pochvaľuje si tréner Curacaa. Svetový šampionát odštartuje proti veľkému favoritovi
    dnes 09:06
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