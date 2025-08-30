Skvelá Michaličková. Na ME sa postarala o historicky najlepší výsledok

Zuzana Michaličková.
Zuzana Michaličková. (Autor: Facebook Slovenská triatlonová únia)
TASR|30. aug 2025 o 19:30
ShareTweet0

V Istanbule zvíťazila Belgičanka Jolien Vermeylenová.

ME v triatlone 2025

Výsledky elite žien:

1.

Jolien Vermeylenová

Belgicko

1:55:35 h

2.

Diana Isakovová

Rusko

1:55:42 h

3.

Tilly Anemaová

Veľká Británia

1:55:45 h

5. 

Zuzana Michaličková

Slovensko

1:56:26 h

29. 

Romana Gajdošová

Slovensko

2:01:09 h

39. 

Diana Dunajská

Slovensko

2:03:27 h

ISTANBUL. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na ME v tureckom Istanbule 5. miesto v kategórii Elite.

Postarala sa tak o najlepšie umiestnenie Slovenky v histórii kontinentálnych šampionátov. To doteraz držala Romana Gajdošová z roku 2018 z Glasgowa, keď skončila na 15. priečke.

V Istanbule zvíťazila Belgičanka Jolien Vermeylenová za 1:55:35 hod., slovenská reprezentantka na ňu stratila 51 sekúnd.

Gajdošová obsadila 29. miesto a Diana Dunajská skončila na 39. pozícii. Slovensko malo trojnásobné zastúpenie v tejto kategórii po prvý raz v histórii.

Ostatné športy

    Zuzana Michaličková.
    Zuzana Michaličková.
    Skvelá Michaličková. Na ME sa postarala o historicky najlepší výsledok
    dnes 19:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Skvelá Michaličková. Na ME sa postarala o historicky najlepší výsledok