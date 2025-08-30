Skvelá Michaličková. Na ME sa postarala o historicky najlepší výsledok

ME v triatlone 2025
Výsledky elite žien:
1.
Jolien Vermeylenová
Belgicko
1:55:35 h
2.
Diana Isakovová
Rusko
1:55:42 h
3.
Tilly Anemaová
Veľká Británia
1:55:45 h
5.
Zuzana Michaličková
Slovensko
1:56:26 h
29.
Romana Gajdošová
Slovensko
2:01:09 h
39.
Diana Dunajská
Slovensko
2:03:27 h
ISTANBUL. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na ME v tureckom Istanbule 5. miesto v kategórii Elite.
Postarala sa tak o najlepšie umiestnenie Slovenky v histórii kontinentálnych šampionátov. To doteraz držala Romana Gajdošová z roku 2018 z Glasgowa, keď skončila na 15. priečke.
V Istanbule zvíťazila Belgičanka Jolien Vermeylenová za 1:55:35 hod., slovenská reprezentantka na ňu stratila 51 sekúnd.
Gajdošová obsadila 29. miesto a Diana Dunajská skončila na 39. pozícii. Slovensko malo trojnásobné zastúpenie v tejto kategórii po prvý raz v histórii.