Turci začali zle, no potom sa dostali na víťaznú vlnu. V boji o semifinále ich čaká najlepší tím

Volejbalisti Poľska.
Volejbalisti Poľska. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 16:40
Favorit zaváhal len v najvyrovnanejšom druhom sete.

MANILA. Volejbalisti Poľska zvíťazili nad Kanadou 3:1 v sobotňajšom osemfinále na MS na Filipínach.

Favorit zaváhal len v najvyrovnanejšom druhom sete, štvrtý naopak ovládol dominantným spôsobom.

Lídri svetového rebríčka, víťazi uplynulej edície Ligy národov a strieborní medailisti z uplynulých MS aj olympijských hier sa vo štvrťfinále stretnú s Tureckom.

Turci sa prebojovali do štvrťfinále MS premiérovo. V sobotňajšom osemfinálovom dueli zdolali Holanďanov 3:1, keď po prvom prehratom sete v ďalších troch zabrali.

MS vo volejbale 2025 - osemfinále

Poľsko - Kanada 3:1 (18, -23, 20, 14)

Turecko - Holandsko 3:1 (-27, 23, 16, 19)

Pavúk MS vo volejbale 2025

    dnes 16:40
