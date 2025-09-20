Turci začali zle, no potom sa dostali na víťaznú vlnu. V boji o semifinále ich čaká najlepší tím

MANILA. Volejbalisti Poľska zvíťazili nad Kanadou 3:1 v sobotňajšom osemfinále na MS na Filipínach.
Favorit zaváhal len v najvyrovnanejšom druhom sete, štvrtý naopak ovládol dominantným spôsobom.
Lídri svetového rebríčka, víťazi uplynulej edície Ligy národov a strieborní medailisti z uplynulých MS aj olympijských hier sa vo štvrťfinále stretnú s Tureckom.
Turci sa prebojovali do štvrťfinále MS premiérovo. V sobotňajšom osemfinálovom dueli zdolali Holanďanov 3:1, keď po prvom prehratom sete v ďalších troch zabrali.
MS vo volejbale 2025 - osemfinále