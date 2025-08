Dömötör zabehol na MSR najlepší čas histórie. Volko získal jubilejný triumf

Už tradičný súper bronzového atléta zo svetovej univerziády Matej Baluch z Dukly Banská Bystrica zaostal o 14 stotín, no tiež si zlepšil svoj osobný rekord z pôvodných 49,39 s.

Dömötör ovládol túto disciplínu tretíkrát za sebou. „Začal som asi najhoršie tento rok, kopol som hneď do prvej prekážky. Ale napriek tomu je z toho osobný rekord a tretí titul takže veľká radosť,“ povedal člen AO TJ Slávia STU Bratislava počas prenosu.

Medzi ženami získala šiesty titul Daniela Ledecká s časom rovných 56 sekúnd, jej výkon bol zároveň tretí najlepší v histórii slovenských šampionátov.

Desiaty titul majstra Slovenska získal na hladkej stovke Ján Volko časom 10,33. Druhý bol jeho kolega z Našej atletiky Bratislava Filip Federič (10,72).

„Výkon dobrý, ale vietor teda moc nepomohol. Ale dobre, aj to beriem, je to dobrý ukazovateľ. Tím robí dobrú robotu. Som zdravý a stále ma to baví čiže som rád, že som tu,“ povedal Volko.