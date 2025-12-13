Česi na Švajčiarskych hrách zdolali aj domáci výber, škandinávske derby ovládli Švédi

Hokejisti Česka oslavujú gól proti Švajčiarsku.
Hokejisti Česka oslavujú gól proti Švajčiarsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|13. dec 2025 o 20:51
ShareTweet0

Švajčiarske hokejové hry sú súčasťou prestížneho seriálu Euro Hockey Tour.

Švédski reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na Švajčiarskych hokejových hrách. V sobotu v Zürichu zdolali Fínsko 4:2.

Česi po štvrtkovom triumfe 3:1 v Liberci nad Fínskom vyhrali v sobotu aj nad domácim Švajčiarskom (5:3).

Švajčiarske hokejové hry sú súčasťou prestížneho seriálu Euro Hockey Tour.

Švajčiarske hokejové hry:

Fínsko - Švédsko 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 10. Puistola, 60. Lehtonen - 16. Brannstrom, 36. Bengtsson, 59. Friberg, 60. Sorensen

Švajčiarsko - Česko 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Góly: 15. a 50. Thurkauf, 35. Simion - 12. a 56. Chlapík, 25. Špaček, 49. Voženílek, 59. Beránek

Tabuľka seriálu Euro Hockey Tour

Reprezentácie

    Hokejisti Česka oslavujú gól proti Švajčiarsku.
    Hokejisti Česka oslavujú gól proti Švajčiarsku.
    Česi na Švajčiarskych hrách zdolali aj domáci výber, škandinávske derby ovládli Švédi
    dnes 20:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Česi na Švajčiarskych hrách zdolali aj domáci výber, škandinávske derby ovládli Švédi