Česi na Švajčiarskych hrách zdolali aj domáci výber, škandinávske derby ovládli Švédi

Švédski reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na Švajčiarskych hokejových hrách. V sobotu v Zürichu zdolali Fínsko 4:2.
Česi po štvrtkovom triumfe 3:1 v Liberci nad Fínskom vyhrali v sobotu aj nad domácim Švajčiarskom (5:3).
Švajčiarske hokejové hry sú súčasťou prestížneho seriálu Euro Hockey Tour.
Švajčiarske hokejové hry:
Fínsko - Švédsko 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Góly: 10. Puistola, 60. Lehtonen - 16. Brannstrom, 36. Bengtsson, 59. Friberg, 60. Sorensen
Švajčiarsko - Česko 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Góly: 15. a 50. Thurkauf, 35. Simion - 12. a 56. Chlapík, 25. Špaček, 49. Voženílek, 59. Beránek