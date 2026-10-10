VIDEO: Historický triumf Francúza. Posledný monument sezóny má najmladšieho víťaza

Francúzsky cyklista Paul Seixas triumfoval na 120. ročníku Okolo Lombardska.
Jazdec tímu Decathlon CMA CGM zvládol sobotňajšiu 239 kilometrov dlhú trasu z Bergama do Coma za 5:49:28 h a vo veku 20 rokov a 16 dní sa stal najmladším víťazom tejto monumentálnej klasiky v histórii.
Druhé miesto obsadil Španiel Enric Mas (Movistar) s mankom 48 sekúnd a pódium doplnil domáci pretekár Giulio Ciccone z Lidl-Treku (+1:05 min.).
Sobotňajšie preteky odštartovali s päťminútovým oneskorením pre krátky protest cyklistov, ktorým chceli upozorniť na obavy o bezpečnosť po sérii incidentov s vozidlami na tratiach.
Davu sa prihovoril úradujúci európsky šampión Remco Evenepoel, ktorý poukázal na veľký počet takýchto nešťastí a smrť britského cyklistu Finlayho Tarlinga po zrážke na pretekoch Okolo Portugalska 14. augusta.
VIDEO: Finiš pretekov Okolo Lombardska
Jazdci absolvovali deväť stúpaní aj s ikonickým kopcom Madonna del Ghisallo so sklonmi až do 14 percent. Práve na ňom sa rozdelila pôvodná 14-členná vedúca skupina, vpredu zostalo sedem jazdcov vrátane Austrálčana Bena O'Connora či Novozélanďana Georgea Bennetta.
Tempo v pelotóne udával domáci Giulio Pellizzari. Na kopci Civiglio 17 kilometrov pred cieľom zmazal únik Seixas, ktorý za sebou postupne nechal všetkých pretekárov vrátane favorizovaného Evenepoela.
Mladý Francúz v závere navyšoval svoj náskok na čele a bez problémov si došiel po historický triumf.
Doteraz najmladším víťazom Okolo Lombardska bol Talian Giovanni Gerbi, ktorý vyhral prvý ročník pretekov v roku 1905 vo veku 20 rokov a 161 dní.
Na podujatí pre zranenie neštartoval obhajca prvenstva Tadej Pogačar, ktorý ako jediný v histórii dokázal zvíťaziť päťkrát za sebou a spolu s legendárnym Faustom Coppim drží rekord v počte celkových triumfov na Okolo Lombardska.