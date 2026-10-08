Tím už hlásil koniec sezóny, no španielsky veterán šokoval fanúšikov. Ešte zabojuje na trati

Napriek vážnemu zraneniu sa španielsky cyklista Ion Izagirre rozlúči s kariérou v pretekárskom sedle.
V sobotu sa napriek zlomenému zápästiu postaví na štart Okolo Lombardie.
Končí sa v 37 rokoch po sedemnástich rokoch v profesionálnom pelotóne ako víťaz minimálne jednej z etáp na všetkých troch Grand Tours - Tour de France, Giru d'Italia a Vuelte.
"Šampión sa nikdy nevzdáva," uviedol tím Cofidis, ktorý pritom minulý týždeň označil Izagirreho sezónu a tým aj kariéru za uzavretú.
Španielsky veterán si ľavé zápästie zlomil pri tréningu pred ôsmimi dňami. "Nechcel som kariéru končiť takto. Preto sa v sobotu uvidíme na štarte v Lombardii," odkázal španielsky jazdec v príspevku na sieti X.
VIDEO: Ion Izagirre
Posledná tohtoročná klasika z Bergama do Coma meria 239 kilometrov. V štartovnej listine je aj český vrchár Jan Hirt zo stajne NSN.