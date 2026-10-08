    Tím už hlásil koniec sezóny, no španielsky veterán šokoval fanúšikov. Ešte zabojuje na trati

    Ion Izagirre.
    Ion Izagirre. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|8. okt 2026 o 14:19
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    V sobotu sa postaví na štart klasiky Okolo Lombardie z Bergama do Coma napriek zraneniu.

    Napriek vážnemu zraneniu sa španielsky cyklista Ion Izagirre rozlúči s kariérou v pretekárskom sedle.

    V sobotu sa napriek zlomenému zápästiu postaví na štart Okolo Lombardie.

    Končí sa v 37 rokoch po sedemnástich rokoch v profesionálnom pelotóne ako víťaz minimálne jednej z etáp na všetkých troch Grand Tours - Tour de France, Giru d'Italia a Vuelte.

    "Šampión sa nikdy nevzdáva," uviedol tím Cofidis, ktorý pritom minulý týždeň označil Izagirreho sezónu a tým aj kariéru za uzavretú.

    Španielsky veterán si ľavé zápästie zlomil pri tréningu pred ôsmimi dňami. "Nechcel som kariéru končiť takto. Preto sa v sobotu uvidíme na štarte v Lombardii," odkázal španielsky jazdec v príspevku na sieti X.

    VIDEO: Ion Izagirre

    Posledná tohtoročná klasika z Bergama do Coma meria 239 kilometrov. V štartovnej listine je aj český vrchár Jan Hirt zo stajne NSN.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ion Izagirre.
    Ion Izagirre.
    Tím už hlásil koniec sezóny, no španielsky veterán šokoval fanúšikov. Ešte zabojuje na trati
    dnes 14:19
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