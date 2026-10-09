V dúhovom drese bude trénovať, aj si ho dá zarámovať. Chladoňová si verí na rolu líderky

Slovenská cestná cyklistika má za sebou nesmierne úspešné obdobie, a to najmä vďaka novej majsterke sveta do 23 rokov Viktórii Chladoňovej.
Po zisku titulu v Montreale pridala 19-ročná všestranná pretekárka o týždeň v Slovinsku dve bronzové umiestnenia na ME a v národnom drese získala na MS a ME naprieč disciplínami už dvanásť medailí.
Medzi mužmi zaujal tento rok v tej istej kategórii Richard Riška, ktorý sa vošiel do top 10 cestných pretekov na oboch šampionátoch.
Chladoňová štartovala medzi ženami U23 druhýkrát a rovnako druhú sezónu absolvovala v profesionálnom pelotóne vo farbách Visma-Lease a Bike.
Napriek obmedzeným možnostiam na tréning pre maturitné povinnosti skončila na Giro d'Italia na 23. priečke a v klasifikácii mladých pretekárok podobne ako minulý rok obsadila vynikajúce tretie miesto.
Po úspešnej obhajobe národných dresov absolvovala preteky Okolo Belgicka a nezmestila sa do zostavy Vismy na ženskú verziu Tour de France.
Potom zvolila dvojmesačnú prestávku, pripravovala sa v talianskom Livignu a zažila dva medailové šampionáty v slovenskom drese za sebou.
Na MS si v šprinte verila
Chladoňovej najprv síce na MS tesne ušla medaila z individuálnej časovky, no už o tri dni splnila svoj hlavný cieľ a obliekla sa do dúhového dresu.
Ten si však ako pretekárka elitného pelotónu môže obliecť len v pretekoch do 23 rokov a pravdepodobne jediná príležitosť sa jej preto naskytla na európskom šampionáte, kde vybojovala spomínaný bronz.
VIDEO: Chladoňová hodnotí MS a ME v cyklistike
„Na tieto momenty nikdy nezabudnem. Ešte si to asi stále úplne neuvedomujem, ale je to super. Na MS som vedela, že musím prežiť najťažšie stúpanie.
S Isabellou Holmgrenovou sme dobre spolupracovali a v šprinte som si verila. Dúhový dres si dám zarámovať a tiež ho budem používať počas tréningov,“ uviedla Chladoňová na tlačovej konferencii SZC.
"V Slovinsku to bolo niečo iné. Do dejiska som prišla len deň pred pretekom večer. Nevedela som, či vôbec budem štartovať. Mala som miernu nádchu a určite to ovplyvnilo aj môj výkon,“ pokračovala.
Chladoňová predviedla na oboch šampionátoch výkony porovnateľné s pretekárkami v elitnej kategórii. Skúsenosti zbiera vo Visme už od januára 2025.
„Je to určite ťažšie, takto som zvyknutá vyhrávať a keď som prišla tam, tak som už nevyhrávala. Ale s touto formou by som bola schopná súťažiť na dobrej úrovni aj v elitnej kategórii.
Príprava už bude iná, nebudem už mať školu a možno v tíme budem mať väčšiu podporu,“ povedala dvojnásobná víťazka ankety Zlatý pedál.
Na konte má už veľkú zbierku medailí
„Sú to medaily z rôznych disciplín. Som veľmi rada, že ich je už toľko a verím, že ich bude ešte viac,“ povedala a zároveň dodala, že sú spoločne s manažérmi v lepšej pozícii smerom k obsadzovaniu na kvalitnejších pretekoch.
„Môžem s tímom viac vyjednávať. Som silná aj v časovke aj v kopcoch a Visma o tom vie. Určite by som chcela, aby ma postavili na viacero podujatí ako líderku.
Uvidíme, budeme sa snažiť na nich trochu pritlačiť,“ povedala nová svetová šampiónka, ktorá získala naprieč cyklistickými disciplínami už dvanásť medailí z majstrovstiev sveta a Európy.
Okrem troch úspechov na ceste z tohto roka brala vlani na MS vo Rwande striebro v časovke aj v pretekoch do 23 rokov, rok predtým v Zürichu bola v kategórii junioriek druhá v časovke a tretia v pretekoch.
Na ME 2024 v Limburgu získala bronz v časovke junioriek. V cyklokrose má na konte tohtoročné striebro z MS U23 a juniorské bronzy z MS 2024 a ME 2023. V horskej cyklistike získala zlato medzi juniorkami na MS 2024 v Andorre.
Kvalitné výsledky dosiahol aj Riška
Taktiež Richardovi Riškovi sa na šampionátoch v kategórii do 23 rokov darilo.
V Montreale skončil ôsmy a na ME uzavrel najlepšiu desiatku, pričom v oboch prípadoch bol prvým pretekárom výsledkovej listiny, ktorý nie je súčasťou vývojového tímu niektorej z top stajní.
Predtým bol na domácich pretekoch Okolo Slovenska najlepší spomedzi Slovákov a celkovo obsadil po silnom finiši na Kráľovej holi siedme miesto.
„Ľahšie sa mi síce šli ME, ale oba preteky boli veľmi náročné. Hlavne po MS mi písalo veľmi veľa ľudí a podporu si vážim. Na ďalší rok už mám podpísanú zmluvu s mojím aktuálnym tímom, ale verím, že smerom do budúcna budú tieto výsledky niečím, čo ma posunie ešte vyššie,“ vyjadril sa 20-ročný Riška.
VIDEO: Privara hodnotí MS a ME v cyklistike
Jakub Vančo, športový riaditeľ Slovenského cyklistického reprezentačného tímu, považuje dúhový dres prirodzene za najväčší úspech, no pochválil celý národný tím. Viacero kvalitných umiestnení si totiž odniesli aj juniori a juniorky.
„Pred rokom som hovoril o neskutočne úspešných MS a nevedel som, ako to môžeme ešte vylepšiť. Viem ako všetci reprezentanti pracujú a veril som v to, ale to čo som videl od každého, bolo skvelé.
Všetci pretekári si preteky podmanili. V každej kategórii nebolo ani jednému z nich čo vytknúť. Štyri roky za sebou máme z MS cenné kovy a je to aj o tom, že funguje v národnom tíme chémia,“ povedal Vančo.
Slovenské úspechy a atmosféru v tíme ocenil aj prezident SZC Peter Privara.
„V celej mojej histórii na čele zväzu ide o najúspešnejší šampionát z hľadiska umiestnení. Nebolo to len o Viki, ale o celej reprezentácii. Chémia medzi cyklistami a realizačným tímom bola skvelá,“ povedal Privara.
Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj Enrico Della Casa, prezident Európskej cyklistickej únie (UEC) a viceprezident Medzinárodnej cyklistickej únie, ktorý pogratuloval Chladoňovej a ocenil prácu slovenského zväzu.