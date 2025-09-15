Kanada nedala Japoncom šancu a je v osemfinále. Postup si zaistilo aj Turecko

MANILA. Volejbalisti Kuby vyhrali v pondelkovom zápase MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:0 a udržali si tak šancu na postup z D-skupiny do osemfinále.
V dueli „géčka“ vyhralo Turecko nad Líbyou 3:1 a Kanada si poradila bez straty setu s Japonskom.
Po dvoch zápasoch tak z G-skupiny s určitosťou postúpia šesťbodové Turecko a Kanada.
MS mužov na Filipínach - 15. september
B-skupina (Quezon City):
Holandsko - Rumunsko 3:0
D-skupina (Pasay):
Kuba - Kolumbia 3:0 (22, 21, 20)
E-skupina (Pasay):
Nemecko - Čile 3:0 (17, 23, 21)
G-skupina (Quezon City):