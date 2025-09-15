Kanada nedala Japoncom šancu a je v osemfinále. Postup si zaistilo aj Turecko

Radosť Kanady po víťazstve nad Japonskom na MS vo volejbale 2025.
Radosť Kanady po víťazstve nad Japonskom na MS vo volejbale 2025. (Autor: TASR/AP)
15. sep 2025 o 14:13
Kuba si vďaka víťazstvu udržala šancu na postup.

MANILA. Volejbalisti Kuby vyhrali v pondelkovom zápase MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:0 a udržali si tak šancu na postup z D-skupiny do osemfinále.

V dueli „géčka“ vyhralo Turecko nad Líbyou 3:1 a Kanada si poradila bez straty setu s Japonskom.

Po dvoch zápasoch tak z G-skupiny s určitosťou postúpia šesťbodové Turecko a Kanada.

MS mužov na Filipínach - 15. september

B-skupina (Quezon City):

Holandsko - Rumunsko 3:0

D-skupina (Pasay):

Kuba - Kolumbia 3:0 (22, 21, 20)

E-skupina (Pasay):

Nemecko - Čile 3:0 (17, 23, 21)

G-skupina (Quezon City):

Turecko - Líbya 3:1 (18, -23, 14, 16)

Japonsko - Kanada 0:3 (-20, -23, -22)

    Radosť Kanady po víťazstve nad Japonskom na MS vo volejbale 2025.
    Radosť Kanady po víťazstve nad Japonskom na MS vo volejbale 2025.
    Kanada nedala Japoncom šancu a je v osemfinále. Postup si zaistilo aj Turecko
    dnes 14:13
