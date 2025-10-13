Historický okamih pre Kapverdy. Povinnú domácu jazdu zvládli a premiérovo si zahrajú na MS

PRAIA. Futbalisti Kapverd sa prvýkrát v histórii predstavia na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta.
Postup na budúcoročný šampionát si definitívne zaistili domácim víťazstvom 3:0 nad Eswatini v záverečnom 10. kole D-skupiny africkej kvalifikácie.
Ostrovný štát v Atlantiku vyhral skupinu so štvorbodovým náskokom pred favorizovaným Kamerunom, ktorý iba remizoval s Angolou (0:0) a bude tŕpnuť, či pôjde aspoň do baráže.
Víťazstvo v Praie zariadili gólmi v druhom polčase Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo a Stopira.
VIDEO: Oslavy futbalistov Kapverd po postupe
Kapverdy získali v 10 zápasoch 23 bodov, v septembri zvládli aj kľúčový domáci duel s Kamerunom, keď „levov“ zdolali 1:0.
Už pred nimi si z afrického kontinentu zabezpečili účasť na MS 2026 aj Alžírsko, Egypt, Maroko, Tunisko a Ghana.
Okrem Kapverd čaká debut na „mundiale“ aj Uzbekistan a Jordánsko, ktoré uspeli v ázijskej kvalifikácii.
Zatiaľ sa na šampionát kvalifikovalo 22 tímov, istú účasť majú organizátori USA, Kanada a Mexiko.