Desať zápasov, ani jeden inkasovaný gól. Africké mužstvo postúpilo na MS vo veľkom štýle

BRATISLAVA. Tunisko ukončilo svoju kvalifikáciu na majstrovstvá sveta bez inkasovaného gólu, keď v pondelok v záverečnom zápase skupiny H zdolalo Namíbiu 3:0.
Kvalifikáciu zakončili bez prehry s deviatimi víťazstvami z desiatich zápasov, počas ktorých strelili 22 gólov a zabezpečili si účasť na budúcoročnom turnaji.
V prvom polčase premenil v Tunise pokutový kop Ali El Abdi, po prestávke pridali ďalšie zásahy Hannibal Mejbri a kapitán Ferjani Sassi.
Namíbia skončila v skupine druhá napriek prehre – už tretej v posledných štyroch kvalifikačných dueloch.
Na postup do baráže, kam sa dostanú štyria najlepší druhí zo skupín, však nezískala dostatok bodov. Za Tuniskom zaostala o 13 bodov, pričom ten mal už pred zápasom istotu postupu na finálový turnaj.
Libéria obsadila v skupine tretie miesto po remíze 1:1 na pôde Rovníkovej Guiney, ktorá nastúpila s omladeným tímom a novým trénerom po tom, čo hráči minulý týždeň odmietli cestovať na kvalifikačný duel v Malawi.
Federico Bikoro poslal domácich do vedenia, no Nicholas Andrews vyrovnal ešte v prvej polhodine zápasu v Malabe.
Pokutový kop portugalského útočníka Ronalda Lumunga v 62. minúte priniesol reprezentácii Svätý Tomáš a Princov ostrov prvé body v kvalifikácii po víťazstve 1:0 nad Malawi.
Skončila sa tak séria 18 zápasov bez víťazstva pre tento malý ostrovný štát, ktorý je v rebríčku FIFA až na 195. mieste. Zápas sa hral v tuniskom meste Sousse, pretože São Tomé nemá štadión spĺňajúci medzinárodné štandardy.
Južný Sudán, ktorý po piatkovej domácej prehre 0:5 so Senegalom odvolal francúzskeho trénera Nicolasa Dupuisa, zakončil kvalifikáciu bezgólovou remízou v Jubbe proti Togu.
Kapverdy sa môžu stať druhou najmenšou krajinou, ktorá sa kvalifikovala na majstrovstvá sveta, ak doma zdolajú vo večernom zápase Eswatini.