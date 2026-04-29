Považania v boji o finále podľahli Bojniciam, Prešov opäť bez problémov dominoval

Hádzanári HK Bojnice
Hádzanári HK Bojnice (Autor: HK Bojnice)
TASR|29. apr 2026 o 20:48
ShareTweet0

Tretie zápasy semifinálových sérii sú na programe už v sobotu.

Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od postupu do finále play off Niké Handball Extraligy.

Obhajca titulu a suverén tejto sezóny vyhral v stredajšom druhom dueli semifinálovej série na palubovke Nových Zámkov presvedčivo 40:24 a na zápasy vedie 2:0. Postup do finále môže spečatiť už v sobotu v treťom stretnutí vo svojej aréne.

Bojnice vyhrali v druhom dueli semifinále na palubovke MŠK Považská Bystrica 31:28 a stav série vyrovnali na 1:1.

Tretí zápas je na programe v sobotu, výhodu domáceho prostredia budú mať Bojnice.

Niké Handball Extraliga - semifinále:

MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice 28:31 (15:15)

Najviac gólov: Sloboda 6/6, Ďuriš a Štefina po 5 - Smetánka a Páleš po 6, Michniewicz 6/2

Rozhodovali: Gabriš, Rudinský, vylúčení: 2:2, 7m hody: 7/6 - 2/2

Diváci: 1230

/stav série: 1:1/

MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov 24:40 (9:19)

Najviac gólov: Kyjanek 7/5, Valent 4 - Hozman a Urban po 6, Fenár a Kravčák po 5

Rozhodovali: B. Sivák, R. Sivák, vylúčení: 5:7, ČK: 42. Ushal po troch ŽK, 7m hody: 6/5 - 3/1

Diváci: 350

/stav série: 0:2/

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári HK Bojnice
    Hádzanári HK Bojnice
    Považania v boji o finále podľahli Bojniciam, Prešov opäť bez problémov dominoval
    dnes 20:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Považania v boji o finále podľahli Bojniciam, Prešov opäť bez problémov dominoval