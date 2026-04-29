Považania v boji o finále podľahli Bojniciam, Prešov opäť bez problémov dominoval

Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od postupu do finále play off Niké Handball Extraligy.
Obhajca titulu a suverén tejto sezóny vyhral v stredajšom druhom dueli semifinálovej série na palubovke Nových Zámkov presvedčivo 40:24 a na zápasy vedie 2:0. Postup do finále môže spečatiť už v sobotu v treťom stretnutí vo svojej aréne.
Bojnice vyhrali v druhom dueli semifinále na palubovke MŠK Považská Bystrica 31:28 a stav série vyrovnali na 1:1.
Tretí zápas je na programe v sobotu, výhodu domáceho prostredia budú mať Bojnice.
Niké Handball Extraliga - semifinále:
MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice 28:31 (15:15)
Najviac gólov: Sloboda 6/6, Ďuriš a Štefina po 5 - Smetánka a Páleš po 6, Michniewicz 6/2
Rozhodovali: Gabriš, Rudinský, vylúčení: 2:2, 7m hody: 7/6 - 2/2
Diváci: 1230
/stav série: 1:1/
MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov 24:40 (9:19)
Najviac gólov: Kyjanek 7/5, Valent 4 - Hozman a Urban po 6, Fenár a Kravčák po 5
Rozhodovali: B. Sivák, R. Sivák, vylúčení: 5:7, ČK: 42. Ushal po troch ŽK, 7m hody: 6/5 - 3/1
Diváci: 350
/stav série: 0:2/