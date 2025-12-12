Čaká nás súboj najlepších. O titul na MS zabojujú zatiaľ nezdolané tímy

Nórske hádzanárky.
Nórske hádzanárky. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. dec 2025 o 22:47
ShareTweet0

Nemky sa do finále MS prebojovali prvýkrát od roku 1993.

Vo finále 27. majstrovstiev sveta v hádzanej žien sa stretnú reprezentantky Nemecka a Nórska.

Nemky zdolali v piatkovom dueli v Rotterdame obhajkyne titulu Francúzky 29:23. Úradujúce olympijské a európske šampiónky z Nórska si v druhom semifinálovom zápase poradili s domácimi Holanďankami 35:25.

Nórky zatiaľ kráčajú turnajom bez zaváhania a majú šancu zopakovať svoj triumf z MS 2021, pred dvoma rokmi nestačili vo finále na Francúzsko.

Nemky sú na šampionáte takisto stále stopercentné, predtým vyhrali všetkých sedem stretnutí na domácej pôde v Dortmunde.

Do finále MS sa prebojovali prvýkrát od roku 1993. Francúzky čaká v nedeľu len duel o bronz proti Holanďankám.

MS v hádzanej žien - semifinále

Francúzsko - Nemecko 23:29 (12:15)

Najviac gólov: Grandveauová a Bouktitová po 5, Kanorová a Foppová po 3 - Döllová 9, Leuchterová a Vogelová po 5

Holandsko - Nórsko 25:35 (14:18)

Najviac gólov: Housheerová a Polmanová po 6, Malesteinová 3 - Reistadová 10, Morková 5, Ingstadová, Deilová, Wolliková, Kristiansenová a Aardahlová po 3

Hádzaná

Hádzaná

    Nórske hádzanárky.
    Nórske hádzanárky.
    Čaká nás súboj najlepších. O titul na MS zabojujú zatiaľ nezdolané tímy
    dnes 22:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Čaká nás súboj najlepších. O titul na MS zabojujú zatiaľ nezdolané tímy