Zapletalová ohúrila aj samú seba. Na šprintérskej trati atakovala rekordný čas

Mala som v pláne ísť si svoj beh. Jednoduchšie to bolo v tom, že som si to bežala sama, ale zároveň zložitejšie, že som sa musela spoľahnúť sama na seba, aby som si dokázala udržať vysoké tempo.

„Klamala by som, keby som povedala, že som spokojná na sto percent. Cítim sa však super, cítim sa vo forme a som rada, že som mohla otvoriť sezónu na Štiavničkách pred svojimi známymi a rodinou.

O to viac som sa do toho zahryzla a bol z toho výborný čas. Nie som úplne pravá šprintérka, takže mi trošku trvá, kým sa rozbehnem. Svoj motor zapínam až na druhej stovke a snažím sa bežať rýchlo,“ povedala Zapletalová pre portál atletika.sk.

Dve stotinky ma mrzia, ale je to pre mňa motivácia do ďalšej sezóny a najmä pred pétéeskou,“ konštatovala Gajanová, ktorá mala začať letnú sezónu 25. mája na Diamantovej lige v marockom Rabate, ale pre problémy so zadnými stehennými svalmi mala premiéru presne o 70 dní neskôr.

Volko súperil s Baluchom

Volkovi celé finále na 200 m dýchal na chrbát Matej Baluch a útok prekážkara na 400 m odrazil až v úplnom závere. S časom 20,89, najslabším zo siedmich tohtoročných štartov, však šprintér Našej atletiky Bratislava nebol spokojný.

„Vedel som, že to bude tesný súboj. Bežal som pomaly zákrutu a potom som na to doplatil. V závere som to nejako zvládol, ale tá zákruta ma mrzí. Nevadí, ideme ďalej.“ Baluch finišoval za 21,01.

Ženská štvorstovka sa prvý raz v histórii šampionátov bežala pod 53 sekúnd. Postarala sa o to Daniela Ledecká, ktorá svoj druhý individuálny titul po 400 m prekážok ozdobila novým rekordom MSR 52,66. Zverenka Kataríny Adlerovej v ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica bola o 53 stotín rýchlejšia ako Iveta Putalová v roku 2020 v Trnave.

Za svojím osobákom z vlaňajšieho Grazu zaostala iba o 2 stotiny. „S časom som veľmi spokojná, nečakala som to. Teší ma aj druhý titul, môj prvý na 400 m aj ďalšie body do renkingu,“ reagovala Ledecká.