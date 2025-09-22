Suverénni Bulhari nenechali nič na náhodu. Portugalcov poslali domov už po troch setoch

MANILA Volejbalisti Bulharska suverénne postúpili do štvrťfinále MS na Filipínach. V pondelkovom osemfinálovom stretnutí zdolali Portugalsko 3:0 na sety a medzi osmičkou najlepších si na svetovom šampionáte zahrajú prvýkrát od roku 2010.
V boji o semifinále sa stretnú s úspešnejším z dvojice USA - Slovinsko (14.00 SELČ).
Naposledy sa Bulhari objavili v bojoch o medaily v roku 2006, keď na záverečnom turnaji v Japonsku získali bronz.
Portugalčania pri svojom návrate medzi svetovú elitu obsadili 16. miesto, ich maximom tak zostáva ôsma priečka z roku 2002, keď sa MS predstavili naposledy.
MS mužov na Filipínach - osemfinále: