Nitra zdolala Slovan a zostala v hre o finále. Žilina neuspela na palubovke súpera

Volejbalistky Volley project UKF Nitra sa udržali v hre o postup do finále play off Niké extraligy. V sobotňajšom treťom stretnutí semifinálovej série zvíťazili na palubovke Slovana Bratislava 3:1 a znížili na 1:2 na zápasy.
Druhý bratislavský tím Kooperativa Slávia EU zvládol doma duel so Žilinou 3:1 a vedie 2:1 na zápasy. Štvrté stretnutia sú na programe v utorok 14. apríla.
Semifinále play off Niké extraligy:
VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra 1:3 (-19, -23, 25, -19)
116 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč, 410 divákov
/stav série: 2:1/
Kooperativa Slávia EU Bratislava - VA UNIZA Žilina 3:1 (-23, 24, 12, 20)
117 minút, rozhodovali: Čuntala a Tiršel, 200 divákov
/stav série: 2:1/