Nitra zdolala Slovan a zostala v hre o finále. Žilina neuspela na palubovke súpera

Na snímke radosť hráčok UKF Nitra.
Na snímke radosť hráčok UKF Nitra. (Autor: TASR)
TASR|11. apr 2026 o 20:35
Zvíťazili na palubovke Slovana Bratislava 3:1 a znížili na 1:2 na zápasy.

Volejbalistky Volley project UKF Nitra sa udržali v hre o postup do finále play off Niké extraligy. V sobotňajšom treťom stretnutí semifinálovej série zvíťazili na palubovke Slovana Bratislava 3:1 a znížili na 1:2 na zápasy. 

Druhý bratislavský tím Kooperativa Slávia EU zvládol doma duel so Žilinou 3:1 a vedie 2:1 na zápasy. Štvrté stretnutia sú na programe v utorok 14. apríla. 

Semifinále play off Niké extraligy:

VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra 1:3 (-19, -23, 25, -19)

116 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč, 410 divákov

/stav série: 2:1/

Kooperativa Slávia EU Bratislava - VA UNIZA Žilina 3:1 (-23, 24, 12, 20)

117 minút, rozhodovali: Čuntala a Tiršel, 200 divákov

/stav série: 2:1/

Volejbal

Volejbal

    Na snímke radosť hráčok UKF Nitra.
    Na snímke radosť hráčok UKF Nitra.
    Nitra zdolala Slovan a zostala v hre o finále. Žilina neuspela na palubovke súpera
