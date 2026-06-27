    Slovensko má nového juniorského šampióna v cyklistike. Vo vyrovnanom súboji uspel o dve sekundy

    Milan Húsenica.
    Milan Húsenica. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|27. jún 2026 o 13:22
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    Trať dlhú takmer 105 kilometrov zvládol za 2:40:19 hod.

    MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026

    Preteky juniorov - výsledky (104,8 km):

    Poradie

    Meno

    Klub

    Čas

    1.

    Milan Húsenica

    Športový klub Topoľčianky

    2:40:19 hod

    2.

    Timotej Michalík

    Roman Kreuziger Cycling Academy

    + 2 s

    3.

    Mathias Barica

    Roman Kreuziger Cycling Academy

    + 2:45 min

    4.

    Tadeáš Rybanský

    Slávia Trenčín

    + 6:30 min

    5.

    Ondrej Sobota

    Slávia Trenčín

    + 7:16 min

    6.

    Viliam Balog

    Fenix Bike Team Bratislava

    + 7:23 min

    /Správu aktualizujeme/

    Slovenský cyklista Milan Húsenica sa stal juniorským šampiónom Slovenska v cyklistike.

    Za ním sa s odstupom dvoch sekúnd umiestnil Timotej Michalík, tretiu priečku obsadil Mathias Barica.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Milan Húsenica.
    Milan Húsenica.
    Slovensko má nového juniorského šampióna v cyklistike. Vo vyrovnanom súboji uspel o dve sekundy
    dnes 13:22
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