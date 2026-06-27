Slovensko má nového juniorského šampióna v cyklistike. Vo vyrovnanom súboji uspel o dve sekundy

MSR a ČR v cestnej cyklistike 2026
Preteky juniorov - výsledky (104,8 km):
Poradie
Meno
Klub
Čas
1.
Milan Húsenica
Športový klub Topoľčianky
2:40:19 hod
2.
Timotej Michalík
Roman Kreuziger Cycling Academy
+ 2 s
3.
Mathias Barica
Roman Kreuziger Cycling Academy
+ 2:45 min
4.
Tadeáš Rybanský
Slávia Trenčín
+ 6:30 min
5.
Ondrej Sobota
Slávia Trenčín
+ 7:16 min
6.
Viliam Balog
Fenix Bike Team Bratislava
+ 7:23 min
/Správu aktualizujeme/
Slovenský cyklista Milan Húsenica sa stal juniorským šampiónom Slovenska v cyklistike.
Za ním sa s odstupom dvoch sekúnd umiestnil Timotej Michalík, tretiu priečku obsadil Mathias Barica.